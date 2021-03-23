涉妨害司法公正勸阻強姦案女事主出庭　裝修工游說事主男友「畀個薄面」 (19:33)

兩名被告依次為公司董事陳偉強（60歲），以及裝修工人陳昌國（45歲）。陳偉強被控兩項意圖妨害司法公正罪，陳昌國則被控一項意圖妨害司法公正罪。

控方開案陳辭指出，女子X是該宗強姦案的主要證人，案中男商人黃姓被告聘請一律師事務所作代表，首被告為該事務所的法律行政人員。首被告與女子X當時的男友，即湯姓男子以「契爺契仔」相稱，二人間中聚餐及有生意來往，湯姓男子於同年8月4日接到首被告來電，要求他勸喻X不要出庭指證黃姓被告，並稱會給予20萬元作報酬，湯姓男子拒絕。同年10月21日，首被告再次向湯姓男子提出同樣請求被拒。二人於審訊前一天再次會面，當時首被告稱「一定要去，否則會藐視法庭」，又稱自己保持中立，不再參與事件。

控方陳辭又指出，次被告陳昌國於前年9月30日相約湯姓男子見面，自稱是黃姓被告的「契哥」，得悉事件並希望「傾吓」，表示被告「後生但衰鹹濕」，又問湯姓男子「你哋兩個會唔會畀個薄面我？」，湯姓男子回應稱「佢（X）想上庭面對，將佢知嘅嘢講出嚟」，故拒絕請求，湯姓男子將整個會面對話錄下交給警員。聆訊明（24日）續。

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