5歲女疑受虐亡｜父認將女兒「飛高高」但沒將頭撞天花板　稱繼女口供「有啲誇大咗」 (18:15)

案中事主為女童Z及其兄長X。兩童的生父、首被告繼續在庭上自辯，接受控方盤問。

控方首先指出，生父供稱Z和X經常說謊，相反繼母的親生女兒Y說話誠實。生父表示同意，但稱Y在警方錄影會面的說法「有啲誇大咗」，包括玩「飛高高」遊戲的次數。生父承認在Z死前一日將她凌空「飛高高」，但稱拋擲次數比Y所說的較少。

控方又指出，Y曾形容妹妹Z和兄長X的生活是「畀爸爸打又畀媽媽打」。生父承認聯同妻子（次被告）責打Z和X，但估計Y對體罰的畫面較深刻，「只是想不到，Y只記得我打他們的畫面，而不是我帶他們出去玩的畫面」。

控方向生父展示Z的解剖照片，要求他解釋各處傷口的由來，生父承認以藤條、拖鞋及拳頭責打Z的手腳，造成部分傷勢，但不清楚為何Z的眼角瘀傷。至於X的情况，生父承認以拖鞋拍兒子的頭部，「但對我來說不算打，打要用力度」。聆訊明（24日）續。

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