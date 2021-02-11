天文台料最遲6月入風季全年5至8個熱帶氣旋　2021或成十大最熱年份 (17:01)

天文台長鄭楚明解釋，太平洋水溫較高，容易形成熱帶氣旋，相信今年會較早進入風季。他預料今年雨量介乎2000至2600毫米，屬正常至偏少，但仍有可能出現暴雨。

今年是1884年有紀錄以來最暖「春分」、11年來最暖「元宵」，對於天文台會否預料今年更熱，鄭楚明回應指出，今年初冬季季候風偏弱，雨量亦少，天晴日子多，令氣溫較高，預計4月氣溫亦明顯較暖，但未知對下半年影響。

新增顯著降雨概率預報 第二季加設局部大雨提示

另外，天文台今日下午開始在9天天氣預報加入「顯著降雨概率」預報，用雨傘表達降雨機率由高至低的5個級別，顯示香港廣泛地區累積雨量達10毫米或以上的機率；亦會在第二季推出「局部大雨提示」，讓市民及早知個別地區大雨情況。流動應用程式「我的天文台」將加入「我的天氣觀察」，供市民報告冰雹等特別天氣現象。

2020年歷來第二最暖 逾33度酷熱日數47日破最高紀錄

天文台回顧2020年天氣，全年平均氣溫為攝氏24.4度，自1884年有紀錄以來第二個最暖年份。2020年亦屢破歷年紀錄，包括酷熱天氣（攝氏33度或以上）日數最多，高達47日；歷年最炎熱夏季，平均達29.6度；全年熱夜日數最多，高達50日。

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