721襲擊案｜飛天南稱叫持傘者離開英龍圍　「目的係唔想雙方有衝突」 (15:15)

吳偉南出庭作供時表現十分緊張，宣誓時漏讀名字及年齡，需律師多番提點他「輕鬆啲，唔使太緊張」。吳偉南供稱，他在元朗蔡屋村出生，不是原居民，37歲搬到錦田居住，現時仍每星期回村3至4次，與村民聊天。他在案發時受聘於路政署外判商，負責司機及雜務工作。就控方指稱他與被告鄧懷琛一同犯案，吳偉南表示不認識鄧懷琛，僅知道他是附近的村民。

吳偉南憶述，當天他早上下班後回家睡覺，睡至晚上約9時離家，駕車到元朗鳳群街光顧相熟的涼茶店，並與老闆夫婦吃飯。其後他又光顧附近的燉蛋店，買了外賣燉蛋給家中兩名子女，便駕車回家。途中他經過英龍圍牌坊，見到有救護車，亦有村民和長者聚集，另一邊則是穿不同顏色衣服的人在叫囂，當時他不知道發生什麼事，以為是交通意外。

吳偉南稱他下車後，在聚集人群中見到被稱為「Kitty姨」的村民，向他說「呢班人入嚟拆祠堂」。他看見聚集的人手持雨傘及長條狀物，擔心有人會傷害村民，上前叫他們離開。

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