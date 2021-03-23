12港人案丨6被告提堂須檢疫無法出庭 (16:08)

3名被告前年12月8日在灣仔遭警方突擊搜查時被捕，同被控一項串謀有意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪，控罪指稱3人與黃振強、吳智鴻及其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員。張俊富則另被控管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪，即在荃灣致利工業大廈一單位，管有一盒爆竹、一盒煙花、11支伸縮棍、一支雷射筆、4支辣椒噴霧及一個裝有13件避彈衣陶瓷板的盒。

3人自去年9月7日起缺席聆訊，遭裁判官發出拘捕令，以及被撤銷擔保；昨日回港後被帶到大埔警署。

此外，李子賢及鄭子豪的亦於今午（23日）在區域法院提堂，兩人均有法律代表，但現場所見未見有兩人的家屬到場。控方指，兩人昨日於深圳灣口岸被捕，今天因正接受強制檢疫而未能應訊。法官將兩人的案件押後至4月8日再訊。

另外，郭子麟（19歲）今早於屯門裁判法院提堂，他亦須接受14天隔離檢疫，未有到庭應訊，案件押後至3月31日再訊，但屆時被告不會到庭，其間還押懲教看管。郭子麟與其餘12人同被控一項暴動罪，控罪指他們於2019年11月18日在彌敦道近窩打老道交界，與其他人參與暴動。部分被告另被控在公眾地方管有攻擊性武器等罪。