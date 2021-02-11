721襲擊案｜辯方證人「藍店」工作申隱店名憂被破壞　官拒批稱「好多舖頭都被標籤、好多都做緊生意」 (13:20)

代表黃英傑的大律師王詠文表示，會傳召一名辯方證人作供，但證人知道案件會廣泛報道，希望能在作供時不提及姓名及其店舖名字。葉官回應稱，除非公開資料會令證人尷尬或人身安全受威脅，否則一般而言必須公開，質疑辯方申請的基礎。

辯方表示由於該案比較敏感，證人擔心作證後，其店舖會招來破壞。葉官聞言後問「不如講得白啲，佢係咪屬於某啲顏色呀？」，辯方起初說證人店舖「很中性，兩種顏色嘅人都會去」，但隨即又改口稱其店舖在網上被標籤為「藍色」。葉官說，有顏色的店舖不少，若每名證人都因為所屬店舖有顏色而不公開，「個網好似太闊」，最終拒納其申請。

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基，目前王志榮及鄧懷琛已表明不作供及不傳召證人。

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