少年馬鞍山約會遭擄走劫財物　公路下車脫險　警荃灣拘3人 (14:53)

事主16歲姓鄭，昨晚在馬鞍山沙安街被10名男子圍毆施襲，再被推上一部的士擄走，他於馬鞍山繞道下車逃去，兇徒盜去其一部價值4500元的手機，續乘的士往荃灣方向逃去。案件列襲擊致造成實際身體傷害、非法禁錮及盜竊案，沙田警區刑事調查隊第9隊接手跟進。

消息稱，事主於1個月前透過Instagram認識一名13歲少女，二人及後發展成情侶，相約昨晚11時許到馬鞍山利安邨羅馬廣場約會，其間有約10名身穿黑衣男子出現，其中3名少年毆打事主及把他擄上的士往荃灣。

當的士駛至約10公里外馬鞍山繞道時，事主成功說服司機於公路停車，他自行落車逃走，惟其身上手機遭搶去，擄走事主的3名少年續乘的士往荃灣逃去。事主沿公路步行返回馬鞍山，途經馬鞍山市中心對開時被巡經警員發現送院及錄口供。

事後衝鋒隊警員往荃灣一帶兜截，於鱟地坊截獲案中3名少年及事主女友，女友報稱自願跟隨3人，及向警員指證該3名少年是涉案者，警員遂暫以襲擊致造成實際身體傷害和非法禁錮拘捕3名少年（15至16歲）。

由於事主遇襲時事主女友未有即時報案，及後亦未有交代與被捕3人關係，警方仍在調查案件是否另有內情。