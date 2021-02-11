新冠疫苗｜伊館復必泰接種中心周二起可預約　周日12人打針後送院3留醫 (23:34)

政府將於灣仔伊利沙伯體育館增設社區疫苗接種中心下周一（29日）啟用，提供復必泰新型冠狀病毒疫苗接種服務。屬優先組別的市民可由周二（23日）早上9時起，透過疫苗接種計劃專題網站內的預約系統，預約在該中心接種復必泰疫苗。
另外，周日（21日）共有12宗接種新冠疫苗後送院個案，其中9人接種復必泰疫苗、3人接種科興疫苗。當中3人需要留院觀察，包括兩人接種復必泰疫苗及一人接種科興疫苗；3人不遵從醫生勸告自行出院；其餘6人毋須留院。
留院觀察個案：
．27歲男子在香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，癲癇發作，於昨午12時43分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。
．32歲女子在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後出疹，於昨早11時40分被送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。
．72歲女子昨在源禾路體育館社區疫苗接種中心科興疫苗後，感到暈眩及心悸，於昨午2時08分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。
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