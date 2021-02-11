新冠肺炎｜URSUS Fitness接近零換氣致爆疫　袁國勇：改善通風前重開不安全 (21:50)

袁國勇表示，URSUS Fitness職員經常戴口罩，故爆發與不遵守感染控制措施無關。他解釋，在場者在室內環境每分鐘呼出及吸入空氣量是平常的6至10倍，由於健身室換氣太少，令病毒積聚於空氣，釀成爆發。他建議盡量增至每小時換氣6至12次、分開未使用及已使用的設備、每次觸摸公用設施例如汽水售賣機前後都要潔手。

衛生防護中心表示，環保署和機電署今午聯同港大專家到URSUS Fitness視察，並抽取11個包括冷氣濾網的環境樣本，以便進一步調查爆發是否存在環境因素。中心強烈呼籲健身中心負責人注意室內鮮風流通量，並在健身器械每次使用後立即消毒，以免病毒於密閉空間內加速傳播。

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