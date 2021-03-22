12港人案丨12港人關注組：李宇軒警署錄口供時無律師陪同 (19:50)

鄒幸彤說，12港人的家屬數日前已開始聯絡警方及入境處查詢移交安排，惟一直未有答覆。至今早11時許，家屬致電警方查問，警方回覆稱「一個都未返」，惟當時首名移送返港的港人李宇軒已抵達警署。鄒幸彤表示，家屬只能從新聞知道今日返港8人的情況，並於今早到警署外守候，對移交安排非常失望，「家屬心情當然係焦急，由朝等到晚，係不必要的煎熬」。鄒幸彤指出，截至傍晚6時許，只有一名家屬收到兒子電話。

鄒幸彤續說，警方未有清楚交代8人位置，律師需逐間警署查問，其中李宇軒的律師於中午確認其位置，並到警署欲接見他，惟警員稱李宇軒正在錄口供「唔想見律師」，意味李宇軒在無律師陪同下錄取口供。

現時偷渡案中共10人刑滿返港。據鄒幸彤了解，仍在內地還押的喬映瑜及鄧棨然已在1月底離開鹽田看守所，喬映瑜被送至廣東省女子監獄，鄧棨然則被送至廣東省從化監獄，二人的家屬至今只各收到一封信，未有接到二人電話。

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