浸大編委控阻差辦公拒捕　獲撤控自簽守行為　官一度問「係咪真係記者」 (18:30)

鄧澤旻（22歲）原被控於2020年5月8日，在中環國際金融中心商場內阻礙依法執行公務的警員23391，以及抗拒執行職責的警署警長50970。

同意案情指出，當日兩名警員到國際金融中心巡邏時，見被告的背囊脹起，遂上前截查，要求被告出示身分證及要求檢查其背囊，惟被告沒理會，並情緒激動大喊「影相係咪唔得呀？」，引致多人圍觀。他又大叫「你而家兇我呀！我好驚喎！影相就叫行為不檢呀？」警員叫被告冷靜並表示將會拘捕他，被告再次無視警告，大喊「警察圍我呀！佢哋話要拉我！」警方傳媒聯絡隊及後到場協助，被告出示其香港記者協會學生會員證，再出示身分證及讓警員查袋，警員搜出印上「press」的上衣及頭盔等，沒搜出可疑物品。

案情又指稱，被告在過程中多次激動大叫，警員嘗試為他鎖上手銬，惟被告用力掙扎，最終由4名警員合力制服在地，有警員出手保護被告的前額，但被告的鼻子依然流血受傷。