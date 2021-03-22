新冠肺炎｜88歲初確男連續7日光顧潮福龍蝦專門店　餐廳暫停業 (17:17)

潮福龍蝦專門店在門外貼出告示，指出衛生署已派員為員工檢測，今已證實所有員工檢測結果為陰性。

早前另有兩名確診者3月10日在啟田商場潮福龍蝦專門店晚膳，兩人相識且光顧時坐在相鄰的餐桌，用膳期間曾交談，其中一人另於3月7日或更早期也到過該店，另一人則與老翁居於同一大廈。張竹君表示，衛生防護中心正調查3名確診者接觸的人有無重疊。3月8日之後曾到該餐廳的「安心出行」使用者將收到通知，張竹君建議他們進行病毒檢測。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名88歲男子因氣促、發燒，今早凌晨1時到聯合醫院急症室求診。男子的入院篩查結果為初步陽性，隨即被轉送隔離病房，現時情況穩定。急症室同一病區一名男病人因未能適當佩戴口罩而被列密切接觸者，需隔離檢疫。

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