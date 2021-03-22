男學生參與「荃葵青遊行」認暴動罪　還押3月31日判刑 (16:29)

被告蔡子聰（21歲）承認於2019年8月25日，於荃灣楊屋道與其他不知名的人參與暴動。被告另亦被控在公眾地方管有攻擊性武器及非法集結兩罪，即同日在深水埗欽州街管有兩支激光筆，以及在深水埗警署和長沙灣道交界附近的欽州街非法集結，獲留檔法庭不予起訴。被告離庭時向女友舉起「手指心」，女友向他揮手回應；庭內其他公眾則向被告大叫「撐住呀！」。

案情指出，當日「荃葵青遊行」完結後，約下午4時，約1000名示威者在楊屋道聚集，在場警方設立防線對峙，不久後有一群手持雨傘、鐵通、自製盾牌等物品的黑衣示威者出現，向警方防線推進，並先後向警方投擲磚頭、雞蛋、汽油彈等，同時附近行人天橋有人用藍色及綠色激光照射警方，事件至晚上約8時才平息。

深水埗警署附近其後亦有人集結，警方於晚上10時清場時，在四散的人群中拘捕被告，並在他身上搜出兩支激光筆、頭盔、防毒面罩等裝備。被告在警誡下和盤托出當日行蹤，承認自己曾參與荃灣一帶的示威，其間曾與示威者叫「黑警還眼」等口號，以及用激光筆照射警員盾牌及警車的擋風玻璃。

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