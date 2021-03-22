海關首破冒牌古著案　檢9300件冒牌貨拘兩男女 (15:35)

版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝表示，海關於本月12日於落馬洲管制站根據風險管理抽查一輛貨車抽檢，車上有兩批分別來自泰國及阿拉伯聯合酋長國的速遞郵包，關員打開郵包檢驗，發現內有75件冒牌古著及40個冒牌手袋，總值約6萬元。

海關經調查後，於上周二（16日）突擊搜查一間位於旺角的樓上古著店及其位於荃灣的4千平方尺倉庫，再檢獲共9200件冒牌古著，市值約526萬元，並拘捕古著店的23歲男店東及22歲女售貨員，二人目前獲准保釋候查。

司徒志輝說，近年市民有追求個人化打扮，尤其愛好被稱為「古著」的20至30年前出產舊衣服款式，有不法商人籍此把冒牌貨混集在真貨中作掩飾出售。

案中古著公司主要從泰國、巴基斯坦、日本及韓國等亞洲地區取貨，當中包括冒牌貨，當貨物送抵倉庫後，該公司會篩選、清洗及翻新古著，再售予本地客人，每件衛衣索價500至700元不等，外套則售1500至3500元不等，其中價錢最貴的是售價3500元的古著外套。

由於案中撿獲的款式大多已停產，海關以近似款式的真貨類比後，發現該批冒牌貨的價錢約為真貨的3至8成。