新冠肺炎｜增18確診2源頭不明　5宗與Ursus Fitness健身群組相關 (16:54)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，Ursus Fitness健身中心群組至今共147人染疫，以及約1500人須強制檢疫。她稱，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今午往Ursus Fitness視察。

源頭不明個案：

．個案11394：兼職的士司機，車牌為LE7673，居小西灣邨瑞樂樓，同大廈居民需接受強制檢測。他曾於3月3日、10日、17日返早班，時間約為早上6時至下午3時，於藍灣半島交更，多於家中食飯。3月8至17日期間曾乘搭該車輛的「安心出行」使用者，將收到通知。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君建議收到通知的人進行病毒檢測。

．個案11398：地盤文員，居於黃大仙豐盛街曉暉花園第3座，並於茶果嶺道一個土木工程拓展署海堤道維修保養合約工程地盤工作，工程編號為CV/2016/01，地盤需停工14日，同辦公室約10名同事及100名其他工作人員需接受強制檢測。他曾於3月14日與家人到元朗開心花園農莊燒烤，同行者需檢疫，於3月16日病毒檢測呈陰性。他於3月17日感喉嚨不適，最後上班日為3月19日，3月20日進行病毒檢測，3月21日到彩雲商場「桃園制作粥麵餐廳」，傳染期間曾與1、2名同事食飯。張竹君稱，曉暉花園第3座居民須強制檢測。

相關個案報稱住址（以下大廈居民均須強制檢測）：

．半山堅道43至45號添寶閣

．半山堅道99號豐樂閣

．西營盤高街98號Kensington Hill

張竹君稱，九龍塘窩打老道111號迦南幼稚園爆發上呼吸道感染，共6宗，校內300多名學生及30多名教職員需強制檢測。

新冠肺炎 相關報道：

88歲初確男連續7日光顧潮福龍蝦專門店 餐廳暫停業

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

中西區格蘭閣納強制檢測大廈名單