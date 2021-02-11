5歲女疑受虐亡｜父認施體罰令「硬頸」女兒聽話　稱妻罰斷糧手法更激烈　談女兒意識模糊落淚 (14:31)

案中事主為女童Z及其兄長X；兩人的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。生父自辯稱，當Z和X犯下小錯，多數會被罰站或罰抄；如果兩兄妹重複犯錯，他才用藤條責打。生父透露，其妻子（次被告）被激怒時，管教的手法更激烈，例如會拒絕提供食物，要兩兄妹捱餓，不過妻子偶爾「過咗火」，他會勸妻子冷靜，待他回家才教導子女。

辯方呈上多張照片，顯示Z身上傷痕纍纍。生父表示知悉女兒的膝蓋後方有大片傷口潰瘍，但強調最初只有幾個細小傷口，他亦不知道該處潰瘍的原因，「我相信最大可能性是我用藤條打完佢，佢覺得痕，會𢯎甩結焦的傷口，令傷口連埋一齊」。生父提及，他曾為女兒剪走一塊「灰灰哋、黑黑哋」的表皮，以方便清洗傷口。

針對Z的情况，生父形容女兒性格較「硬頸」，需要耐心管教。生父亦承認，因為擔心被起訴虐兒罪，他在案發期間沒有帶女兒求醫。聆訊午續。

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