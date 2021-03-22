無業男被指暴露理大衝突飛虎隊觀察點　作供警：被告沒造成任何阻礙 (14:50)

被告陳志華（43歲），被控於2019年11月17日在尖沙嘴漆咸道香港歷史博物館內阻撓正當執行職務的警務人員，即警員A。控方早前就其中4名警員證人申請匿名令獲批，他們獲准在屏風後作供。

飛虎隊隊員警員A供稱，當日下午3時10分，奉命到理大附近的香港歷史博物館觀察，並由博物館保安帶路到3樓的6號梯觀察，一名半禿頭的中年便裝男職員，即本案被告及後到場協助，警員A擔心玻璃面積太大會被發現，被告則稱玻璃是茶色，外面並不能看到館內。

警員A續稱，由於觀察點只望到理大一帶部分情況，故問被告有沒有其他觀察點，被告便帶他到景觀更好的2樓5號樓梯，A及後接到通訊機通知，稱博物館內的觀察點已曝光「被人影咗相喺網上瘋傳」，同時博物館職員指出，有人於停車場撬開閘門，於是警長C要求隊員即時撤離。

警員A在盤問下稱，曾向被告表示「唔想被出面嘅人見到我哋做嘢」，但承認單憑兩張照片，普通人未必知實際位置，只有職員及他本人才能認出。

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