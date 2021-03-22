無業男被指暴露理大衝突飛虎隊觀察點　作供警：被告沒造成任何阻礙 (14:50)

2019年11月理工大學衝突期間，警方飛虎隊隊員於理大附近的香港歷史博物館內勘察，43歲無業男被指在內拍下兩張飛虎隊員觀察的照片，發布至網上後被瘋傳，導致警方觀察點曝光，男子今（22日）於九龍城裁判法院否認一項阻差辦公罪受審。聲稱被阻撓的警員A在盤問下承認被告在他觀察時配合他的要求，沒造成任何阻礙，但認為是基於位置曝光，令行動受阻及隊員有危險，所以任務需終止。
被告陳志華（43歲），被控於2019年11月17日在尖沙嘴漆咸道香港歷史博物館內阻撓正當執行職務的警務人員，即警員A。控方早前就其中4名警員證人申請匿名令獲批，他們獲准在屏風後作供。
飛虎隊隊員警員A供稱，當日下午3時10分，奉命到理大附近的香港歷史博物館觀察，並由博物館保安帶路到3樓的6號梯觀察，一名半禿頭的中年便裝男職員，即本案被告及後到場協助，警員A擔心玻璃面積太大會被發現，被告則稱玻璃是茶色，外面並不能看到館內。
警員A續稱，由於觀察點只望到理大一帶部分情況，故問被告有沒有其他觀察點，被告便帶他到景觀更好的2樓5號樓梯，A及後接到通訊機通知，稱博物館內的觀察點已曝光「被人影咗相喺網上瘋傳」，同時博物館職員指出，有人於停車場撬開閘門，於是警長C要求隊員即時撤離。
警員A在盤問下稱，曾向被告表示「唔想被出面嘅人見到我哋做嘢」，但承認單憑兩張照片，普通人未必知實際位置，只有職員及他本人才能認出。
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