包裝設計師「三罷」認暴動囚3年9個月　官：被告向警擲物起帶頭作用 (13:42)

被告李澤霖（33歲）承認於前年8月5日在黃大仙龍翔道與其他不知名的人參與暴動。判刑後，多名旁聽者向被告大叫「照顧好自己」、「撐住呀」、「加油澤霖」等為其打氣。

法官陳廣池判刑時，形容本案對被告而言是「人生轉捩點」，而對家人則是「悲劇」；隨後引述多封求情書，提及被告妻子認為被告是一個對自己關懷備至的「終身好伴侶」，父親則在求情書中寫道犯法受罰屬合理，「但天下又有哪個父母忍心看自己兒女受牢獄之苦？」，指出被告犯案並非「一人當」，而是家庭親友一同承擔，若被告確是真誠向所有人道歉，是有悔疚的表現。

陳官又指出，在法庭的提問下，辯方同意2019年的暴動程度，在闊度及深度都較2016年更深更廣。陳官另稱，案發時被告在示威者前線向警方投擲磚及反擲催淚彈殼等，對其他示威者「有帶頭及示範的作用」，但沒有證據顯示被告有份策劃事件，因此在考慮案情、被告行為等因素後，以監禁5年半為量刑起點，計及被告開審前認罪及有家人支持下，決定判處被告監禁45個月。

其他報道：民主派《禁蒙面法》終極覆核失敗 終院裁毋須付訟費認同案件涉公眾利益

其他報道：公證行負責人涉包攬訴訟罪脫 官：沒對法庭公正性有威脅