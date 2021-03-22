12港人案丨8刑滿港人今分批返港　家屬警署外高呼「阿仔媽咪喺度」 (15:54)

下午約3時10分，第二批被遣返的3名港人由警方的七人車接走，經深圳灣口岸入境，駛往天水圍警署，約於3時25分抵達，完成手續後於約3時50分被押往另一警署扣押。

當第二批港人的3部七人車駛入天水圍警署，其間一名家屬高呼「阿仔媽咪喺度呀，打電話畀我呀！」王婆婆則高舉「Free All Political Prisoners」紙牌，不斷朝警署高呼「撐住呀手足」、「釋放政治犯」、「手足加油」。

至於今早，約10時10分，首批被遣返的港人由警方的七人車接走，經深圳灣口岸入境，駛往天水圍警署，約於10時25分抵達。

消息稱，首名被遣送回港的港人為李宇軒，他被押往天水圍警署辦理手續後，再被警方送往元朗警署扣押。李宇軒為民間組織「香港故事」成員，於去年8月曾被警方國安署以涉違《港區國安法》拘捕。

今早9時半，天水圍警署外有警車戒備，人稱「王婆婆」的王鳳瑤帶同「Save 12」燈牌到場聲援12名港人。

被控「偷越國（邊）境罪」罪成在深圳判囚7個月的8人今日刑滿出獄，包括「香港故事」成員李宇軒，以及張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然。

12港人案 相關報道︰

家屬到天水圍警署了解 多名市民到場聲援

12港人案8人刑滿交港警