新冠肺炎｜增8確診1源頭不明　染疫26歲巴基斯坦籍男子3月19日被捕 (16:40)

源頭不明個案是一名26歲巴基斯坦籍男子，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱患者態度不合作，他報稱無業，持「行街紙」，5至6個月前到港，於3月19日涉非法集結被警方拘捕帶返觀塘警署，因有病徵感暈，送院後檢測呈陽性，當時CT值高（即病毒量低），有新冠病毒抗體，相信較早時間已確診；3月4日及18日曾到青山灣入境事務中心簽文件，一名曾與患者面談數分鐘的職員列為緊密接觸者。

同被捕16人須檢疫

有16人與患者一同被捕，張竹君表示因患者不合作，暫未知他跟其他被捕者的關係，該16人均須送檢疫。張竹君稱正了解確診者被捕時跟在場警員有否緊密接觸（例如曾否搜身、打鬥），另亦正了解救護人員有否替患者作高風險程序。

63歲男曾兩度檢測陰性含抗體

與輸入個案有流行病學關連是一名63歲男子（個案11375），坐CX829於2月15日與家人一同從加拿大抵港，2月16日至3月6日在酒店檢疫，其間太太確診及帶英國變種病毒株「N501Y」病毒基因，該患者其後於3月6日至19日在檢疫中心，一直沒病徵，3月19日檢測樣本呈陽性並帶有「N501Y」病毒基因，而3月5日及8日的樣本均為陰性；患者沒出社區，一直留於酒店及檢疫中心。張竹君補充，男子3月20日樣本的新冠病毒抗體呈陽性，暫難以判斷他是在抵港時已染疫，還是在檢疫中心感染。

URSUS Fitness群組爆發暫已穩定

至於URSUS Fitness群組，新增一名顧客染疫，群組累計142人確診，另今日有5宗初步陽性。張竹君表示，新增個案於檢疫中心找到，她認為群組爆發暫已穩定。

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