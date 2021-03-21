包致金：無意離任　法官不應捲政治爭議 (15:00)

被問到會否有朝一日到達臨界點、未能再按良心擔任法官，包致金稱這臨界點理論上在全世界的司法體系都會存在，但不預計香港會到達此地步。

包致金又稱，以往認為傳媒是法治的守衛者，但現時認為傳媒本身已是法治的一部分，他稱新聞自由本身可以協助維護法治，其存在亦顯示仍有法治。

包致金今日前往接種復必泰新冠疫苗，他其後向記者表示感覺良好，自言相信疫苗接種，因不只是對自己有益，亦對家庭、社會有益。他稱，即使接種疫苗後有100%會因不良反應而死，他仍會繼續，因副作用不會影響他人，包括其孫兒，但新型冠狀病毒會。被問到為何接種復必泰而非科興疫苗，他稱因有較多資料，當下亦可接種，但若只可接種科興疫苗，他亦樂意。

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