包致金：無意離任　法官不應捲政治爭議 (15:00)

英國最高法院院長韋彥德勳爵（Lord Robert Reed）早前表示，若出現香港司法獨立遭削弱、或要違反法治、或香港的情况令他們再無法憑良心服務，他便不會再來港任非常任法官、或提名其他法官來港。終審法院非常任法官包致金今日（21日）被問到，是否認為英國法官仍應留在終審法院，他形容這議題是政治爭議，法官不應捲入，而他則無意離任。至於會否擔心海外法官離任，他形容出現有關爭議是「不幸」，但他對此不感恐懼，對司法機構甚具信心。
被問到會否有朝一日到達臨界點、未能再按良心擔任法官，包致金稱這臨界點理論上在全世界的司法體系都會存在，但不預計香港會到達此地步。
包致金又稱，以往認為傳媒是法治的守衛者，但現時認為傳媒本身已是法治的一部分，他稱新聞自由本身可以協助維護法治，其存在亦顯示仍有法治。
包致金今日前往接種復必泰新冠疫苗，他其後向記者表示感覺良好，自言相信疫苗接種，因不只是對自己有益，亦對家庭、社會有益。他稱，即使接種疫苗後有100%會因不良反應而死，他仍會繼續，因副作用不會影響他人，包括其孫兒，但新型冠狀病毒會。被問到為何接種復必泰而非科興疫苗，他稱因有較多資料，當下亦可接種，但若只可接種科興疫苗，他亦樂意。