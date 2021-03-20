鯉魚門多人持武器聚集警拘17人　被捕巴裔男初步陽性　15警需檢測 (21:35)

警方表示，昨晚約8時接獲報案，三家村遊樂場附近有約40人聚集，且持鐵通及木棍等。東九龍衝鋒隊及觀塘警區反黑組人員接報到場，拘捕9名本地男子及8名非華裔男子，年齡介乎13歲至36歲，涉嫌非法集結。其中一名26歲非華裔被捕男子報稱不適，他清醒由鯉魚門直接送往聯合醫院治理。其餘16名被捕人被帶回觀塘警署調查。

警方稱，該名非華裔男子在聯合醫院接受檢測，結果初步呈陽性，需再作測試以確定是否確診。警方接到醫院通知後，即安排16名被捕人在完成初步調查後保釋候查。16人進入觀塘警署前均通過體溫檢測，逗留期間無人報稱不適。

警方稱高度關注事件，與該名初步陽性男子或有緊密接觸的15名警務人員，均接受病毒檢測，正等候結果。他們工作期間有佩戴口罩，其後沒有與公眾接觸。警方亦已派員清潔及消毒觀塘警署及警車等相關地方。

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