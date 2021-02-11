派對房間疫下三度停業　業界願禁聚餐、鼓勵接種新冠疫苗爭復業　要求向每店賠10萬至15萬 (17:41)

香港派對場地協會創會會長Leonard表示，業內約有500間派對房間，涉及逾5000名從業員，疫情開始以來三度停業至今，有兩至三成派對房間結業，五至六成轉手。他估計每間派對房間每月平均蝕本3.5萬元，整個業界每月虧損逾千萬元，要求政府向每間派對房間提供10萬至15萬元賠償，並呼籲政府與業界溝通，勿再用鴕鳥政策。

經營派對房間10年的Ringo說，本來有3間分店，停業後每月蝕12萬元租金，去年12月已結束其中兩間店。他現時靠教音樂月入1.5萬元為生，但仍不足以交場地租金，已向銀行借貸逾10萬元，若尚未能復業，恐怕面臨破產，慨嘆「還得起錢先得㗎」。

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