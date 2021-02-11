新冠疫苗｜許樹昌：接種兩劑疫苗始可有最穩定保護　不接種第二劑「前功盡廢」 (11:50)

早前一名有「三高」的66歲男子接種復必泰疫苗後3日暈倒，送院後不治。食物及衛生局長陳肇始表示，自從報告接種疫苗的異常個案後，「當然大家係小心咗」，有人要「諗吓先」，亦有人要先詢問家庭醫生。她稱，當局亦持續監察有關預約接種疫苗的數字，約八成人按預約時間接種科興疫苗，預約打復必泰的有九成多。

陳肇始：通關等誘因建基於多人接種否 一直商討打針後可否免檢疫

被問到通關是否接種疫苗的誘因，陳肇始表示，誘因是建基於整個社會是否有更多市民接種疫苗。她稱，當局現正審視有哪些誘因，在科學及數據上能否支持這些誘因。部分誘因例如通關、出行等，「其實呢個都係雙向」，需要與相關國家或地區討論。若要有利政府更有條件開展討論，需要有較高疫苗接種率；至於通關是否可以豁免檢疫日數等，她稱當局一直與專家探討。

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