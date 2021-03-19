新冠肺炎｜華大基因輸入資料出錯　近2800陰性結果未及時通知市民 (21:21)

食物及衛生局今（19日）公布，昨日（18日）定期查核新型冠狀病毒檢測系統數據時，發現化驗承辦商華大基因上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致系統未能向有關市民發送陰性檢測結果的通知短訊，事件涉及於2月28日至3月2日向醫院管理局或衛生署遞交的近2800個深喉唾液樣本，相關樣本於3月上旬已完成檢測，所有結果均為陰性。
食衛局稱，華大基因有關人員於輸入日期時出現人為錯誤，導致系統未能適時向相關市民發送檢測結果的通知短訊，已要求化驗承辦商覆核相關檢測結果，修正登記資料。個別市民會經電話短訊收到系統自動發出載有早前檢測的結果。局方就事件對受影響市民造成不便致歉。
是次輸入資料錯誤為華大基因近期第二次同類事件，食衛局認為情況極不理想，已發出警告信責成華大基因嚴肅跟進，包括加快落實相關改善措施；如情況短時間內沒有改善，食衛局會按合約跟進。
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