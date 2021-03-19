14歲少女認非法集結判感化24月　官：考慮沒證據顯示曾在場使用暴力 (20:35)

被告為14歲少女，承認於2019年10月13日，在荃灣南豐中心外參與非法集結。辯方透露，被告母親疑因太緊張本案，因此不適送院，故今日未有到庭旁聽。

辯方求情時稱，被告從沒有紀律問題，亦是專心、受教和循規蹈矩的人，現已對事件感愧疚，且受到深刻教訓，明白應多與家人商量，減低作出不正確決定的可能，故現時在家人支持及學校輔導下，被告不會重犯，同時強調本案不涉暴力，被告非領導或積極參與者，參與時間亦短，望法庭可判感化令。

主任裁判官羅德泉判刑時指出，本案的非法集結有組織及有規模，雖然被告不是策劃者，亦無主導事件，但沒有被告的參與便不會成事。羅官又稱，縱使被告年輕無案底，但事件對社會公安的影響極為嚴重，不過考慮到無證據顯示被告曾使用暴力，故此判被告24個月感化令，並須守宵禁令。

被告原亦被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即涉管有一支激光筆，因承認非法集結罪而早前獲控方撤控。

其他報道：男學生遭警追截撞跌途人 普通襲擊拒捕兩罪成還押候判

其他報道：31歲男被捕時掙扎拒捕罪成囚5周 官：掙扎或激起他人情緒引致衝突