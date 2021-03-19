新冠肺炎｜染疫23歲男病毒量低　上月檢疫數度陰性 (18:55)

本港今（19日）新增4宗源頭不明個案，其中一人是一名23歲男子（個案11352），其家人2月染疫，男子於2月3日至18日檢疫，其間數度檢測陰性；他3月17日發燒、CT值高（即體內病毒量低），衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，不排除男子在檢疫中心時已染疫，要測試其體內有否抗體，若有則意味或較早時感染。男子居於海怡半島美凌閣，於沙田新城市中央廣場2座12樓工作。