新冠肺炎｜染疫23歲男病毒量低　上月檢疫數度陰性 (18:55)

本港今（19日）新增4宗源頭不明個案，其中一人是一名23歲男子（個案11352），其家人2月染疫，男子於2月3日至18日檢疫，其間數度檢測陰性；他3月17日發燒、CT值高（即體內病毒量低），衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，不排除男子在檢疫中心時已染疫，要測試其體內有否抗體，若有則意味或較早時感染。男子居於海怡半島美凌閣，於沙田新城市中央廣場2座12樓工作。
其餘3宗源頭不明個案：
．個案11363：36歲男子，居於日出康城領凱9座左翼，曾到Joint Dynamics健身；於港島東中心5樓中信里昂證券工作，該大廈其他樓層此前曾有確診個案，與URSUS Fitness相關
．個案11364：71歲男子，於屯門麒麟圍村「和生飯店」任廚房雜工，居於翠寧花園6座
．個案11360：藍田平田邨平仁樓62歲婦染疫 傳染期曾光顧啟田商場「潮福龍蝦專門店」 一街坊初步確診
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