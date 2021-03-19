男學生遭警追截撞跌途人　普通襲擊拒捕兩罪成還押候判 (18:10)

被告梁肇鈞（現年18歲），被控於2019年11月11日，在英皇道康山花園8座附近襲擊女子周月雲，以及抗拒警員尹浩雲。

辯方求情指出，被告的父親於本案開審前中風，今年1月出院，一家因此失去經濟支柱，父親要以輪椅代步，被告因事件已感同身受，承諾日後處事會更謹慎，他亦深感後悔，表示願意支付女途人的醫療費。

控方案情指稱，當日清晨6時許，警員乘警車到案發一帶巡邏期間，見到包括被告在內的4至6名黑衣人聚集，他們見警車後隨即逃走，警員懷疑被告的背囊內藏有攻擊性武器故上前追截，被告在逃跑期間用雙手推跌一名婆婆，及後繼續逃跑，自己跌倒在地，警員上前制服被告時，他郁動手腳掙扎，並大叫「走開！手足救我！唔好離棄我」。

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