男學生遭警追截撞跌途人　普通襲擊拒捕兩罪成還押候判 (18:10)

前年11月11日市民發起大三罷，一名案發時17歲的男學生，被指於康山花園遭警員追截期間推跌一名女途人，後遭警員制服時掙扎，他否認普通襲擊及拒捕受審後，案件今（19日）於東區裁判法院裁決。裁判官劉綺雲指出，若被告撞跌人真是無心之失，當下理應停下道歉，但他只停留一下便繼續逃跑，是不合常理，劉官亦接納警員指稱被告被制服期間曾掙扎，裁定兩罪罪成，下令被告還押至4月7日判刑，其間為他索取更生及勞教中心報告。
被告梁肇鈞（現年18歲），被控於2019年11月11日，在英皇道康山花園8座附近襲擊女子周月雲，以及抗拒警員尹浩雲。
辯方求情指出，被告的父親於本案開審前中風，今年1月出院，一家因此失去經濟支柱，父親要以輪椅代步，被告因事件已感同身受，承諾日後處事會更謹慎，他亦深感後悔，表示願意支付女途人的醫療費。
控方案情指稱，當日清晨6時許，警員乘警車到案發一帶巡邏期間，見到包括被告在內的4至6名黑衣人聚集，他們見警車後隨即逃走，警員懷疑被告的背囊內藏有攻擊性武器故上前追截，被告在逃跑期間用雙手推跌一名婆婆，及後繼續逃跑，自己跌倒在地，警員上前制服被告時，他郁動手腳掙扎，並大叫「走開！手足救我！唔好離棄我」。