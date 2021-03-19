31歲男被捕時掙扎拒捕罪成囚5周　官：掙扎或激起他人情緒引致衝突 (17:37)

被告梁霆（31歲）報稱資訊科技員，被指於2019年10月27日在旺角彌敦道近奶路臣街交界，抗拒執行職責的警員A。

辯方求情時引述被告的背景報告，指出被告在還押12天後，已明白犯案時未有想清後果，現願負擔刑責；被告出身於草根家庭，為家中經濟支柱，對事件影響家庭感歉疚，冀法庭能考慮到案情較輕及被告曾做義工，先為被告索取社會服務令報告，才作判刑。

裁判官黃士翔判刑時稱，被告被截停時已有掙扎，其後被制服平靜一段時間後，又先後再掙扎兩次，因此不同意辯方所指稱，被告是沒有預謀及事件是在電光火石間發生。黃官又指出，被告被捕後有多人圍觀及指罵警員，按當時社會氣氛，被告在場掙扎隨時激發他人情緒，或會引起衝突，因此認為唯一合適判刑是即時監禁，並以6星期作量刑起點，考慮被告背景、曾做義工及無案底，酌情扣減刑期至監禁5星期。

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