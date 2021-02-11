議員倡裝閉路電視監察教師授課　教育局稱或削師生互動　望學生在自由表達環境學習 (17:13)

立法會「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」今日（19日）開會，多名議員建議當局要求學校安裝閉路電視或錄影課堂，讓家長監察教師授課情況，學生亦可重溫課堂。教育局副局長蔡若蓮說，有關措施除影響教師，亦會阻礙學生參與課堂，減弱師生課堂互動，現時學校已有措施協助學生課後溫習。
張宇人：老師一定同你死過，一定會反對
自由黨議員張宇人說，疫情下學校在網上實時上課，令家長發現教師有很多問題，「原來佢講啲咁嘅嘢，原來講不對題的事」。他認為在學校安裝閉路電視，可讓家長查看教師授課內容，協助子女溫習，又稱局方在相關問題不會取得共識，「因為老師一定同你死過，一定會反對」，促當局盡快落實安裝閉路電視。
葛珮帆：啲嘢擺上網係好自然
民建聯議員葛珮帆說，學校不一定要安裝閉路電視，可以將所有課堂錄影並上載上網，以助家長了解教師上課情况。她說課堂錄影不涉信任與否的問題，而是世界趨勢，「啲嘢擺上網係好自然、好應該」。
教育局副局長蔡若蓮說，現時學校會按教學需要，為學生拍攝短片講解課題重點，幫助學生溫習，倘錄影整個課堂，學生翻看時會感沉悶，亦未必能理解課堂內容。她又稱，倘課堂有錄影，學生或因不清楚答案而不嘗試作答老師提問，影響課堂互動，此舉亦可能影響學生情緒，而局方希望學生能在安全、自然及可自由表達的環境成長學習。