殘疾運動員受訪報道結集成書　浸大冀建殘疾運動員資料庫 (15:45)

浸大今學年增辦「香港中文媒體的體育新聞與殘疾運動」通識課程，讓3、4年級學生修讀。新課程與香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會合辦，除探討本港殘疾運動發展，學生亦須親自採訪殘疾運動員。首批學生於去年10月至11月，總共訪問了16名殘疾運動員，學生自行拍攝採訪，並把訪問內容以報道形式在作品集刊出，或用短片、小測驗等方式在社交媒體上分享。

其中一名受訪者、天生沒有右肢的保齡球運動員周培堅稱，對於首次被訪感到驚訝又開心，稱平常多看到別人受訪，沒想過自己也可與人分享故事，希望藉著報道，勉勵年輕人千萬不要放棄。訪問周培堅的4年級學生馮慇悠稱，自己首次進行專訪，本來只預備了數條訪問問題，未料訪問之中，周培堅反而透露更多自己的故事，對她甚有啟發。

負責課程的導師、浸大新聞系專業應用副教授趙麗如稱，課程32名學生中，只有兩名學生來自傳理學院，故不少學生亦是首次進行採訪，希望學生可以透過課程及親身採訪，成為支持共融的領袖。她說，未來會繼續舉辦該課程，並出版更多殘疾運動員的故事，「終極目標」建立一個殘疾運動員的資料庫。

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