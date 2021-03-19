5歲女疑受虐亡｜教師：兄長原活潑開朗　校方發現傷痕後變沉默會發脾氣 (16:23)

案中事主為死者女童Z及兄長X，生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。黃姓小學英文教師供稱，X就讀小三時由她任教英文科，形容X在2017年9月時經常面帶笑容，活潑開朗，不時與她談話，與同學相處融洽。

黃老師續稱，至同年11月，X的身體出現傷痕，品行性格亦開始不同，形容X開始變得沉默，笑容消失，甚至同學有時不小心觸碰到他，他會發脾氣責罵對方，「好似好忟憎咁」。

同校的陳姓社工供稱，她和其他教師在同年11月6日至8日曾看到X的身上有傷痕。她待X在13日返校後曾檢驗X的身體，發現其右小腿上有3至5個被打造成的傷痕，形容X當時神情平靜，但看似疲倦，最終讓他在社工室內休息，至午飯時間讓他返回課室。

社工在盤問下表示，她曾就X的傷勢向社署尋求意見，署方特別小組的職員曾詢問有關傷勢是否嚴重，社工表示不嚴重，「因為只見大腿有兩個瘀痕」。她指出，X的卓姓班主任曾在11月14日向她提及一些事，她遂於翌日與X會面，以及聯絡X的繼母，建議繼母用打罵以外的方式管教子女。

她稱，曾就X拒絕用膳的問題與X傾談，X當時回應因自己頑皮，故選擇不吃飯，以反省和懲罰自己，又形容X「好似正常小朋友，唔覺有咩自理問題。」

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