10億元智慧交通基金3月31日接受申請　資助研便利駕駛出行及安全等項目 (16:03)

申請機構分為公營和企業兩個界別。公營界別方面，資助金額最高為個別項目總核准開支的90%；企業界別則為50%。研究和應用項目，即有商品化內容的資助金額上限為每項2000萬元，而純研究項目的資助金額上限為每項800萬元。項目期限一般不應超過24個月。

運輸署助理署長（技術服務）羅慶新舉例指出，研究有關便利駕駛者出行的項目例子如研究行車速度、塞車及天氣與意外成因的關係。而有關車聯網技術研究，則例如在行車盲位上，司機能互相溝通，知道路上有否行人或車輛。在駕駛安全上，研究例子則有車輛防撞技術。羅慶新又稱，近數月已有機構聯絡表示有興趣，包括香港應用科技研究院。

基金由香港生產力促進局擔任計劃管理，並設管理委員會審核和批准申請及監察基金運作。委員會除了政府成員外，亦包括非官方成員，包括學者與專業人士。羅慶新提醒，只涉及應用現有科技、沒有科研內容的項目不在資助範圍，另外項目所開發的知識產權雖屬研究機構，但政府能無條件使用該知識產權。

其他報道：海洋公園浪池無沙 田北辰促注沙 陳恒鑌稱人工泳灘有浪不一定有沙

其他報道：花展2021｜網上花展今登場 360度虛擬導覽18區花圃