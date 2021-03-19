黑幫涉霸咪表逼司機光顧代客泊車　警拘21人 (13:03)

油尖警區助理指揮官（刑事）張伯傑警司表示，香港一直有不少因代客泊車服務引申的道路阻塞問題，警方不時有針對性執法行動，但代客泊車集團近月變本加厲佔用公共咪表位。霸佔者會以膠櫈或雪糕筒等雜物霸佔咪表車位，以恐嚇勒索方式威迫司機交出40至60元2小時車租泊車，否則會阻礙其泊入表位及威迫司機駕車離開，即使司機就範光顧，霸佔者亦不會代為入表，僅於附近「睇水」以賺取更多利潤。

油尖警區刑事部自上月中起連同西九龍總區展開為期一個月針對代客泊車執法行動，派員到多個涉霸佔咪表的代客泊車黑點「放蛇」，於前日拘捕14名本地男子、1名本地女子及6名非華裔男子（19歲至57歲），涉嫌盜竊、勒索及刑事恐嚇等罪，當中部分人有黑幫背景，21人目前正保釋候查。

行動中，警方檢獲對講機、車匙、數簿、泊車飛及5萬元現金。另外，警方於為期一個月行動中共發出5426張定額告票，拖走9輛涉非法改裝及4部涉嚴重阻塞的車輛。