修改選舉制度｜譚耀宗：資格審查委員會成員由人大常委會任命　可免特首若再參選有利益衝突 (13:25)

譚耀宗稱認為上述委員會成員應有10至20人，必須熟悉法例及《基本法》，而且要德高望重、有公信力，之後不能參選。他稱不會主動參與，但被問及有政黨背景是否不應參與委員會，他稱一直在愛國愛港團體辦事，參與亦無矛盾。

民建聯主席、立法會內會主席李慧琼預計立法時間表，3月底人大常委會通過修改《基本法》附件，5至6月立法會審議通過修改本地法例，政府做選民登記，9月、12月分別可能舉行選委會和立法會選舉。

譚耀宗稱，有人問為何人大有關《決定》沒有寫「行政主導」，他覺得治理效能已包含在內。他又稱，第五界別加入「全國性組織代表」，他舉例稱如全國青聯、婦聯、工商聯等，認為這些組織在內地不同範疇參與，了解國家，對一國兩制有貢獻。他又認為，人大副委員長王晨說立法會選委會是「較大比例」，即多於地區直選、功能組別，「有啲人講（3個組別）平分」，這不符王晨說法。

譚耀宗表示，常委會修改《基本法》附件一、二會詳細些，甚至有《說明》寫清楚，否則特區政府「難做」。

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