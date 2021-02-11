祈福黨涉騙11人共210萬元財物　深水埗再犯案8人被捕 (11:39)

商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組E隊高級督察張文瀚表示，案中11名事主均為家庭主婦或已退休女性（54至80歲），於去年10月至本月期間受騙，損失6萬至36萬元財物不等，當中損失最多的事主為一名70餘歲老婦。

涉事詐騙集團派出一名騙徒到街上隨機向年長女性查詢是否認識某一名「神醫」，其間另一名騙徒會現身介入對話，自稱認識該名醫術高明的神醫，並帶事主到附近公園談心事。

談心事期間，兩名騙徒以噓寒問暖方式套取事主個人資料，包括家人狀況及身體健康情況等，再暗中把資料傳送予第三名騙徒，第三名騙徒隨後現身，向事主自稱神醫親戚，聲稱曾跟隨神醫學習醫術，並講出事主個人資料以增加可信性。當事主信以為真，該「神醫親戚」會預告事主或其家人將有大病或厄運，需要以現金首飾作法祈福解難。

事主不虞有詐，把現金首飾放入一個袋交予騙徒作法祈福，騙徒其後趁機把該祈福袋調包後交回事主，並警告短時間內不可打開，否則大禍臨頭。若干時間後事主打開祈福袋，發現財物不翼而飛始知被騙。

警方經調查後，昨日追蹤騙徒至深水埗醫局街一個住宅單位，當時騙徒正於單位內重施故技，向另一女子行騙，探員隨即進入單位內拘捕8人。

被捕5女3男騙徒年齡介乎45歲至57歲，當中7人為非法入境的內地人，1人是本地人。8人涉嫌以欺騙手段取得財產、非法入境、協助或教唆非法入境等罪被捕。警方行動期間，其中一名被捕男子一度拒捕致一名警員受傷，他另涉拒捕被捕。

警方於前年共接獲15宗祈福黨騙案，涉款達240萬元，去年則接獲32宗祈福黨騙案，涉款達750萬元。