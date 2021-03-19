新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:10)

本港周四（18日）增10宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月12日至18日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月18日報道：URSUS Fitness群組增3確診 本港今增10確診3為源頭不明
○中西區
堅尼地城社區綜合大樓
士丹頓街52-56號 Stazione Novella
雲咸街43-55號 Chaiwala
皇后大道西110號 Okra Hong Kong
皇后大道西509號 幸鮨屋
○南區
赤柱廣場
○灣仔區
新村街39號 Ah Kam's Beef Noodle
頂旺大廈 Mr Brown
皇室大廈
○元朗區
形點II Oliver's Super Sandwiches
形點I Green Waffle Diner
○深水埗區
長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家
○油尖旺區
鴻都大廈 吉野家
金德行 譚仔三哥米線
柏樹街5號 好客來餃子店
○觀塘區
樂華商場 榮基打冷小菜
○九龍城區
東興大樓 中泰味美
愛民廣場
福佬村道5-9號 雄．聚一堂
資料來源：衛生防護中心（截至3月18日）
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