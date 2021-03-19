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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:10)

本港周四（18日）增10宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月12日至18日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月18日報道：URSUS Fitness群組增3確診 本港今增10確診3為源頭不明

○中西區

堅尼地城社區綜合大樓

士丹頓街52-56號 Stazione Novella

雲咸街43-55號 Chaiwala

皇后大道西110號 Okra Hong Kong

皇后大道西509號 幸鮨屋

○南區

赤柱廣場

○灣仔區

新村街39號 Ah Kam's Beef Noodle

頂旺大廈 Mr Brown

皇室大廈

○元朗區

形點II Oliver's Super Sandwiches

形點I Green Waffle Diner

○深水埗區

長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家

○油尖旺區

鴻都大廈 吉野家

金德行 譚仔三哥米線

柏樹街5號 好客來餃子店

○觀塘區

樂華商場 榮基打冷小菜

○九龍城區

東興大樓 中泰味美

愛民廣場

福佬村道5-9號 雄．聚一堂

資料來源：衛生防護中心（截至3月18日）

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