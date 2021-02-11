新冠疫苗｜周三12人接種疫苗後送院　70歲婦留醫　3人不遵從勸告自行出院 (23:20)

接種科興疫苗後留醫個案：

．70歲女子在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後感到頭痛及出現高血壓，昨午5時07分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後留院觀察

其他接種疫苗後送院個案：

復必泰疫苗

．35歲男子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後出現抽搐，昨早9時54分被送往博愛醫院，情況穩定，經治療後不遵從醫生勸告，自行出院

．64歲女子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後出現高血壓、感到暈眩及左手臂乏力，昨午12時13分被送往博愛醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．60歲女子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後左手臂麻痺，昨晚7時48分被送往博愛醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．64歲女子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後出現高血壓、感到暈眩及左手臂乏力，昨晚8時18分被送往博愛醫院，情況穩定，隨後轉送到屯門醫院，經治療後毋須留院

．50歲男子在界限街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後胸部不適，昨早11時45分被送往廣華醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．45歲男子在界限街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後心悸及感到胸部不適，昨晚6時57分被送往廣華醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．36歲男子在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後出疹，昨午2時04分被送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．49歲女子在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後心悸，昨午3時29分被送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後不遵從醫生勸告，自行出院

．82歲女子在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後出現藥物敏感，昨午5時20分被送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

科興疫苗

．46歲女子在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後感到暈眩及出現高血壓，昨午5時04分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後不遵從醫生勸告，自行出院

．33歲女子在林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後感到暈眩，昨晚6時26分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

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