新冠疫苗｜衛生防護中心專家：復必泰疫苗對英國及巴西變種病毒有效　科興疫苗無數據 (20:44)

對於阿斯利康疫苗對南非變異株無效，香港會否考慮不引入阿斯利康疫苗，劉宇隆稱專家委員會未知會否引入阿斯利康疫苗，只會把看法和數據經衛生防護中心交給政府，訂購疫苗事宜由政府決定。衛生防護中心總監林文健表示，疫苗供應緊張，香港要跟全球不同地區競爭，而藥廠均有保密條款，故政府有時未必能公開細節。

目前本港所有感染新冠病毒變異株的個案均由外地輸入，劉宇隆指出，為防變異株在香港「落地生根」，必須做好外地抵港者檢測和檢疫的措施。他表示，變異株感染個案當中，六成在抵港時已檢測到。其餘個案當中，九成在檢疫首兩周內驗出，換言之，若本港只要求抵港者檢疫14日，會有一成變異株感染個案流入社區。劉宇隆續稱，當中三分之二個案是完全無病徵，若只檢測有病毒者，則無法發現該些個案，因此現有的抵港者21日檢疫措施是有需要。

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