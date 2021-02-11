5歲女疑受虐亡｜繼母與友人WhatsApp：我打到自己驚，佢唔驚我驚 (20:15)

庭上披露，繼母（次被告）在Z去世逾一個月前，常向丈夫（首被告）抱怨在家照顧小孩的情況。繼母表明兩兄妹「日日都話知錯，日日都話最後一次機會」，她感到相當疲累，「佢哋唔係打從心底服嘅，再打落去亦都冇意思」。繼母又坦言「我係好嬲好憎佢哋，佢做埋晒啲嘢根本就係同我作對」。丈夫先稍作安撫，及後反問「仲有咩方法？打又打到腫晒，餓又餓到無感覺」。

此外，繼母曾向友人表示「大嗰兩個放學返咗嚟都好啲，一淨返我哋兩個，我就覺得好想死……但我應該唔會再打佢，我打到自己驚，佢唔驚我驚」。聆訊披露，女童Z的兄長X和繼姊Y就讀小學，女童Z年紀最輕，兩人言談間的「佢」是指女童Z。

辯方向廖清蓉讀出上述對話，廖清蓉表示繼母感到無助、受壓，和別人分享感受屬正常反應，但程度未至於患抑鬱症。聆訊明（19日）續。

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