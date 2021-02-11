818流水式集會案｜案件審結押後至4月1日裁決　辯方：無證據指控吳靄儀組織遊行 (19:24)

代表吳靄儀的大律師陳志剛指出，當日吳靄儀在領頭隊伍起行後10分鐘才抵達，她並沒有手持橫額，沒有指使身後的人，亦沒有帶頭高呼口號，而且吳靄儀既非民陣成員，亦沒有參與過任何事前的會議，認為控方根本沒有證據，指控吳靄儀組織遊行或參與有關遊行的任何協議。

陳志剛又稱，即使當日集會民陣的「流水式」疏導安排，經媒體報道下已廣泛傳播，控方亦沒有足夠基礎能作唯一合理推論，稱各被告必然得悉此安排，因就算是庭上多名作供的警員，亦表示未曾聽過「流水式」安排，反問「警察不知道，為何各被告又會知道？」

陳志剛續指出，若舉辦集會者必須嚴格遵守不反對通知書的規定，聽起來「不太合理」，因實際情況隨時有變化，只要集會仍然和平，警方亦在當時未有作警告，便不應被視為有罪。但控方資深大律師余若海不同意，稱要「迎頭痛擊」此說法，強調終審法院早已裁定即使某人舉辦的未經批准集結屬和平，亦是有罪。

相關報道：818流水式集會案｜辯方引用歌詞斥警失責離市民而去 秋後算帳拘捕被告