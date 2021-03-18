癌漢被控反修例示威拒捕　警：被告遭上手銬時掙扎踢警 (19:50)

被告吳應武（59歲）被控於2020年1月19日，在旺角登打士街41至43號地下「潮流特區」外抗拒警員22266。開庭時代表被告的資深大律師潘熙指出，被告在1992年時患上骨癌及羊癇症，經治療後失去大小便能力，須定時用尿管放尿及在家中透過儀器清理大便；他2017年亦因患上肺癌及哮喘，現須服食7種藥，故希望法庭可定時讓被告休息及處理小便，獲法庭批准。

拘捕被告的警員梁國華供稱，他當晚約10時許與多名同袍在登打士街設立防線，警告在場聚集的人離開，不久後向前推進，其間見到被告與另一女子坐在路邊，警方再發3次警告下，只有女子離開，被告則拒絕，梁國華遂以「非法集結罪」向被告宣布拘捕，並欲為被告反手扣上膠手銬。

梁國華續稱，當時被告不斷掙扎，先揮舞雙手，再把手放於胸前；當他欲扯開被告的手時，被告便腳踢他，他要由另一名警長協助控制被告雙腿，才成功為被告扣上膠手銬。及後當梁國華與該警長將被告抬到警車時，被告放軟手腳，不配合押解。

梁國華在辯方盤問下承認，在其中一份補充口供提及一些記事冊或其他口供均沒有的拘捕過程。他解釋，這是因為他在重開記事冊後回想到更多事情，但同意辯方指出情況不理想。聆訊明（19日）續。

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