馬鞍山曾璧山中學中二生校內墮樓亡 (19:40)

現場消息指，死者13歲就讀中二。今日（18日）上午小息時，死者與兩名同學玩耍，其間有人推撞另一名同學，過程被訓導主任目睹。校方認為事件涉及欺凌，遂通知涉事學生家長，要求對方管教好其子，但未有責罰涉事學生。至下午，該懷疑涉及欺凌同學的學生被發現在學校6樓墮下。

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