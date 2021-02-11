鄒家成涉7．1闖立法會控暴動下周五再訊　原准保釋惟因民主派初選案須續還押 (18:45)

2019年7月1日民陣發起遊行，其間多名示威者闖入立法會，並一度佔領會議廳，警方事後以「進入或逗留在會議廳範圍」及暴動罪起訴多人。47名民主派「35+初選」案被告之一的鄒家成，以及一名25歲無業男子，今（18日）正式被落案起訴各一項暴動罪，無業男另被控刑事損壞罪，案件今於東區裁判法院提堂。裁判官將案件押後至3月26日轉介至區域法院再訊，並批准二人就本案的保釋，惟鄒家成因民主派初選案而須繼續還押。
被告為鄒家成（24歲）及無業林錦均（25歲）。鄒家成被控一項暴動罪，涉於2019年7月1日，在立法會綜合大樓與黃家豪、羅樂生、何俊諺、畢慧芬、孫曉嵐、潘浩超、馬啟聰、王宗堯、沈鏡樂、劉頴匡、吳志勇、范俊文及其他身分不詳的人參與暴動。
林錦均被控一項刑事損壞罪，涉於同日同地損壞屬於香港特別行政區政府的財產，即立法會綜合大樓。他另被控一項暴動罪，指稱他於同日同地，連同其他身分不詳的人參與暴動。
鄒家成獲准以1萬元及人事擔保1萬元保釋；林錦均則獲准以5000元保釋；二人均須遵守宵禁令、每周到警署報到一次，其間不得離港，須交出所有旅遊證件及居於報稱地址 。
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