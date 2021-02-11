涉隱瞞向妹夫公司採購50項逾220萬工程　中大主任被控公職失當受審 (18:15)

被告為裝修設計公司東主彭兆衡（38歲）、伍宜孫書院院務主任李佩珊（43歲）、伍宜孫書院行政主任石曉風（40歲）及善衡書院二級計劃協調員梁𧙗誠（36歲）。梁𧙗誠早前已承認串謀詐騙罪，將以控方證人身分出庭作供。

控方開案陳辭指出，彭兆衡是新生活、彼思、名仕及PLPH共4間裝修及設計公司的東主，他是李佩珊妹夫，與石曉風有私交，而李佩珊在伍宜孫書院則負責批核報價表和開支表，石曉風是她下屬。

案發在2013至2016年，伍宜孫書院有9項採購服務涉案。首次採購時，李佩珊向彭兆衡索取報價，彭兆衡提供了新生活及「鍵鋒」的報價單，但事實上鍵鋒並不存在，最終新生活因報價較低而承接工程。石曉風其後在其他採購中，同時遞交新生活、彼思及名仕的報價單，令工程最後判予新生活。

控方表示，李佩珊和石曉風提供非競爭性報價，故意違反指引；李佩珊亦故意隱暪她與彭兆衡的親戚關係。至於善衡書院則有41項工程涉案，手法與伍宜孫書院類同，每次均由梁𧙗誠處理。

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