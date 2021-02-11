16歲男生破壞喜茶判社會服務令　上訴庭批律政司加刑申請　男生還押下月判刑 (17:45)

有網民去年5月發起全港各商場「和你Sing」行動，內地著名連鎖茶飲店「喜茶」遭示威者破壞。16歲男生早前承認一項刑事毁壞罪，被判200小時社會服務令。律政司不滿刑期過輕，今（18日）向上訴庭申請刑期覆核，形容很多商店被破壞後「敢怒不敢言」，以防再受進一步破壞，上訴庭最終裁定原審裁判官原上出錯，判刑明顯不足，將案件押後至下月12日判刑，其間索取更生中心、勞教中心和教導所報告，被告其間須還押。
被告周建諾（現17歲）早前承認2020年5月13日，在沙田新城市廣場毁壞喜茶的設施。署理主任裁判官溫紹明最終判被告服200小時社會服務令。案件今由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌和法官潘敏琦審理。
律政司一方形容，反修例事件以來，很多商店、銀行和商場因相關者表達意見，或其資金和背景來自某些地方，便遭示威者針對和破壞，又形容很多商店均「敢怒不敢言」，「因大聲譴責只會招來進一步破壞」，認為本案性質十分嚴重，會影響香港營商環境，法庭有需要發出信息保護公眾。
律政司一方又稱，被告事前與其他人開設WhatsApp群組謀劃犯案部署，當時亦身穿全黑服飾犯案，加大警方偵查的難度，形容當日因有警員在店內喬裝顧客，以及有軍裝警員在外駐守，才能成功拘捕被告。
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