黃子悅與夫涉違限聚令5月開審 (17:10)

去年5月10日母親節，有網民發起「母親節行街」及在商場「和你Sing」，入夜後有人轉到旺角豉油街一帶聚集，47名民主派「35+初選」案的被告之一、前學民思潮發言人黃子悅，與當時男友、現為丈夫的吳家倫，當日在旺角遭警員票控違反當時的8人限聚令，案件今（18日）於九龍城裁判法院提堂。正因初選案而還押的黃子悅，今被押到庭應訊，戴上眼鏡、束起馬尾的她精神不俗，全程用手勢及眼神與丈夫隔空交流。據悉，丈夫是問及黃子悅有否收到及閱讀信件。
控方指出，將傳召5名控方證人，並播放2段共長約25至30分鐘的片段，辯方則表示沒有辯方證人，又透露將爭議當時現場聚集人數不超過8人。由於兩張傳票於同時同地發生，兩案屆時將合併處理，並於5月24日開審，預計審訊一天。
兩張傳票控罪指稱，被告黃子悅（23歲）及吳家倫（28歲）於2020年5月10日，在旺角豉油街與通菜街交界，參與受禁群組聚集。
散庭後，多名旁聽者向黃子悅揮手，有人舉起單手向她展示一半的心形，她則用單手擺出另一半的心形作回應。吳家倫離庭時，以作家米蘭·昆德拉書寫的《生命之中不能承受之輕》遮擋面部，又稱「呢本書好睇，大家睇多啲書」。
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