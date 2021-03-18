黃子悅與夫涉違限聚令5月開審 (17:10)

控方指出，將傳召5名控方證人，並播放2段共長約25至30分鐘的片段，辯方則表示沒有辯方證人，又透露將爭議當時現場聚集人數不超過8人。由於兩張傳票於同時同地發生，兩案屆時將合併處理，並於5月24日開審，預計審訊一天。

兩張傳票控罪指稱，被告黃子悅（23歲）及吳家倫（28歲）於2020年5月10日，在旺角豉油街與通菜街交界，參與受禁群組聚集。

散庭後，多名旁聽者向黃子悅揮手，有人舉起單手向她展示一半的心形，她則用單手擺出另一半的心形作回應。吳家倫離庭時，以作家米蘭·昆德拉書寫的《生命之中不能承受之輕》遮擋面部，又稱「呢本書好睇，大家睇多啲書」。

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