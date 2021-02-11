再涉指罵教師「黑心」、「畜生」致K3生受驚大哭　胡肖霞否認弄哭學生但為用詞不當致歉 (22:04)

教育局回覆稱，由於部分指控涉及幼童人身安全，局方深表關注，呼籲提出指控者挺身而出，與局方聯絡或向執法部門舉報，提供證據作深入及公正的調查。局方又表示，鑑於性質嚴重，若事件查明屬實，定會嚴肅處理。

聖德肋撒幼稚園教員X（化名）稱，昨突聽見有教師及學生大哭，及後向家長等人了解，得悉校長胡肖霞昨衝入課室指罵一名教師5分鐘，及後有教員報警求助。協助該校教員的油尖旺區議員李傲然說，截至今日中午接獲7封該校家長署名的電郵，其中一封稱其子經歷該事後情緒不穩，不願上學。

X又公開多段錄音，聲稱是胡肖霞今年2、3月在學校會議的發言，錄音中有人稱針對學校的投訴對其「無損害」、局長「不會扣我分」。

早前該校有教員指控胡肖霞曾粗暴對待學生，胡肖霞稱指控是「嚴重的侮辱」。X今日提出另一宗胡肖霞涉虐兒事件，表示去年一名有特殊學習需要（SEN）的幼兒班（K1）學生，因不小心抓到胡肖霞，被胡肖霞掌摑一巴，令該學童大哭尖叫。

胡肖霞回覆本報稱，事發當日有傳媒致電，對方稱接獲相片指其寓所僭建，胡肖霞質疑曾到其寓所畫壁畫的教師向傳媒供相，當場質問該教師「點解咁黑心？」胡肖霞稱對方否認向傳媒供相，反問其為何罵人，胡肖霞則稱「你這樣做仲衰過隻狗」。胡肖霞說對方當時「無反應、無喊」，學生亦「完全無事」，但她承認用詞不當，就此致歉。

胡肖霞否認虐兒，但承認曾向教員稱「教育局長不會扣我分」。她解釋當時稱學校有校本管理，「教育局長理唔得咁多」，她質疑相關教員剪輯會議錄音故意挑釁。

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