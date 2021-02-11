721襲擊案｜官要求6被告360度轉身供認容貌身材　主控脫口罩示範「𠵱起棚牙」 (15:35)

前年7．21元朗白衣人暴動案，6人不認罪的審訊今（18日）踏入第19天。控方已傳召所有證人及播放所有呈堂片段，被告「飛天南」吳偉南的代表律師透露，如果法官裁定案件表證成立，吳偉南將會出庭自辯，並傳召3名證人，講述他到達涉案地點前的行為；其餘被告未透露會否出庭作供或傳召證人。聆訊下周一（22日）繼續。
控方今日播放餘下涉案片段，顯示2019年7月22日凌晨零時後，英龍圍及元朗站的情況。法官葉佐文其後要求6名被告逐一走出犯人欄，在法官席前左右擺面及360度轉身，以讓他辨認容貌和身材，對比片中人。
其間控方特別要求被告蔡立基「𠵱起棚牙」，蔡立基照做，但主控官周天行不滿意，蔡立基反過來問「你做一次畀我睇下」，最終周天行脫下口罩示範如何「𠵱起棚牙」。由於控方仍需時處理警員的書面口供，案件押後至下周一繼續，預料法官會裁定案件是否表證成立。
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