721襲擊案｜官要求6被告360度轉身供認容貌身材　主控脫口罩示範「𠵱起棚牙」 (15:35)

控方今日播放餘下涉案片段，顯示2019年7月22日凌晨零時後，英龍圍及元朗站的情況。法官葉佐文其後要求6名被告逐一走出犯人欄，在法官席前左右擺面及360度轉身，以讓他辨認容貌和身材，對比片中人。

其間控方特別要求被告蔡立基「𠵱起棚牙」，蔡立基照做，但主控官周天行不滿意，蔡立基反過來問「你做一次畀我睇下」，最終周天行脫下口罩示範如何「𠵱起棚牙」。由於控方仍需時處理警員的書面口供，案件押後至下周一繼續，預料法官會裁定案件是否表證成立。

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