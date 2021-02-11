地盤工煽惑他人包圍新屋嶺判160小時社服令　律政司覆核改囚13月 (15:18)

38歲地盤工被指2019年9月在facebook群組以網名「金正恩」的帳戶發帖，聲稱有示威者在新屋嶺扣留中心遭性侵甚至殺害，籲他人到場「包圍」、「救出義士」。裁判官經審訊後裁定他一項煽惑他人參與非法集結罪成，判處160小時社會服務令。律政司不滿刑期過輕，今（18日）向上訴庭申請刑期覆核。上訴庭聽畢雙方陳辭後，認為本案控罪和案情十分嚴重，裁定原審裁判官原則有錯，刑期明顯過輕，考慮到本案處境、犯案手法、帖文內容和信息、被告對執法人員的攻擊，以及公眾安全受破壞的風險，最終以15個月為量刑起點，判被告即時入獄13個月。
潘榕偉（38歲）早前被裁定2019年9月19至21日煽惑他人參與非法集結罪成，裁判官黃雅茵判被告服160小時社服令。
律政司一方先籲法庭處理煽惑非法集結罪的判刑時，將該次煽惑可造成的後果考慮其中，「煽惑的（量刑）起點不應局限（社交媒體）的幾行字」，籲法庭考慮將煽惑非法集結罪與非法集結罪掛鈎。
律政司一方又形容，被告對警方作出虛構指控、煽惑內容有「搶犯」意味，以及他透過互聯網犯案等，均屬本案的加刑因素；而且內容帶有仇恨情況，甚至涉及公眾活動，形容案件背景與煽動罪（sedition）接近。
另外，法官潘敏琦認為，犯案人只需一個按鍵，便可透過互聯網犯案，互聯網的傳遞範圍亦更廣，認為法庭可視之為加刑因素。